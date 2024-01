El estado de Alabama, al sur de Estados Unidos, ejecutó durante la jornada de este pasado jueves al reo Kenneth Eugene Smith asfixiándolo con gas nitrógeno, un método nunca antes probado.

A Smith, condenado a muerte por asesinar a una mujer por encargo en 1988, lo declararon muerto a las 20.25 horas tras haber inhalado el gas nitrógeno a través de una máscara y haberse quedado sin oxígeno.

Sus últimas palabras, ya con la máscara puesta, fueron: “Esta noche Alabama hace que la humanidad dé un paso atrás. Gracias por apoyarme. Los amo a todos”.

Periodistas que fueron testigos oculares de la ejecución relataron que, después de que el gas comenzase a fluir, Smith se estuvo retorciendo durante un par de minutos.

Luego de esto se le vio con respiración agitada durante varios minutos más.

El director del Departamento Correccional de Alabama, John Hamm, dijo en rueda de prensa posterior que las sacudidas del reo fueron “involuntarias”, pero nada fuera de lo esperado.

Según lo dio a conocer el medio BBC Mundo, el gas nitrógeno fluyó durante unos 15 minutos, hasta que terminó la ejecución.

#USA: UN Human Rights Chief @volker_turk deeply regrets the execution of Kenneth Eugene Smith in Alabama despite serious concerns this novel & untested method of suffocation by nitrogen gas may amount to torture, or cruel, inhuman or degrading treatment. pic.twitter.com/NPfjXwyOmh

— UN Human Rights (@UNHumanRights) January 26, 2024