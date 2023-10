El congresista Mike Johnson, aliado de Donald Trump, fue elegido este miércoles líder de la Cámara de Representantes al lograr superar la división del Partido Republicano.

Johnson era el cuarto republicano nominado en dos semanas, tras Steve Scalise, Jim Jordan y Tom Emmer, para suceder al también conservador Kevin McCarthy.

Recordemos que este político estadounidense fue destituido el 3 de octubre por una rebelión interna en su partido, y se alzó con el puesto de “speaker”, tal y como se conoce en inglés, en su primer intento en el pleno.

“Han sido semanas arduas y un recordatorio de que la Cámara es tan complicad y diversa como la gente a la que representamos. Como ‘speaker”, me asegurará de que entrega resultados e inspira cambio para los estadounidenses”, dijo Johnson.

Los republicanos tienen una ajustada mayoría en la Cámara de 221 escaños frente a los 212 de los demócratas, lo que les obliga a contar con el apoyo de todos sus miembros.

Johnson necesitaba hoy 215 respaldos, porque 429 legisladores estuvieron presentes.

Con esa cifra en mente es que hoy consiguió 220 escaño, sin oposición interna, frente a los 209 de su contrincante, el líder de la minoría demócrata, Hakeem Jeffries.

It is the honor of a lifetime to have been elected the 56th Speaker of the House.

Thank you to my colleagues, friends, staff, and family for the unmatched support throughout this process.

It has been an arduous few weeks, and a reminder that the House is as complicated and…

— Rep. Mike Johnson (@RepMikeJohnson) October 25, 2023