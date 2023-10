Hunter Biden, hijo del presidente estadounidense, Joe Biden, se declaró este martes no culpable de los cargos que se le imputan por comprar una pistola en 2018 mintiendo al afirmar que no estaba consumiendo drogas.

Todo lo anterior, a pesar de que admitió posteriormente que estaba luchando contra su adicción al crack.

Esta fue la primera comparecencia ante un juez de Hunter Biden desde que fuera imputado el 14 de septiembre de tres cargos por la compra y posesión ilegal de armas, que conllevan una pena máxima de 25 años de cárcel.

La sentencia, sin embargo, suele ser menor para quienes, como en este caso, carecen de antecedentes penales.

Su comparecencia, de cerca de media hora, se produjo en una corte federal en el centro de la ciudad de Wilmington (Delaware), que amaneció este martes rodeada de periodistas, focos y cámaras de televisión, además de un fuerte dispositivo de seguridad.

Dentro del edificio se desarrolló una breve vista judicial en la que el juez Christopher Burke se aseguró de que el hijo de Biden entendía sus derechos y los delitos de los que se le acusa para, a continuación, permitirle que se declarara culpable o no culpable.

Burke también leyó a Biden las condiciones bajo las que se le concede la libertad condicional mientras se desarrolla el juicio.

Sus abogados habían pedido que compareciera por videoconferencia para ahorrarle al Gobierno el coste de desplazar al acusado junto a sus agentes del Servicio Secreto desde California hasta Delaware.

Sin embargo, el magistrado determinó que no debía recibir un “trato especial” y le ordenó acudir en persona.

Hunter Biden está acusado de haber mentido en un formulario que tuvo que rellenar cuando, en octubre de 2018, compró en una tienda de Wilmington un revólver Colt Cobra de calibre 38.

El tercer cargo se debe a que poseyó ese arma durante 11 días pese a que sabía que tenía una adicción a las drogas.

La imputación, sin embargo, no mencionó el otro delito por el que también estaba investigado, la declaración irregular de impuestos.

President Joe Biden's son pleaded not guilty to charges of buying firearms without disclosing his drug abuse, after initially striking a plea deal that later fell apart. https://t.co/MganYsh7x6

— DW News (@dwnews) October 3, 2023