Vedant Patel, portavoz adjunto del Departamento de Estado de EE.UU, mostró su rechazo al mapa en el que el gigante asiático se adjudica como propias zonas en el mar de China Meridional que son reclamadas por sus vecinos.

“El mapa nacional publicado recientemente por China ha provocado una ola de protestas de países que rechazan los reclamos territoriales y marítimos representados en él”, señaló Patel, según detalla Europa Press.

“Rechazamos los reclamos marítimos ilegales reflejados en ese mapa y pedimos a China que transfiera sus reclamos marítimos en el mar de China Meridional y en otros lugares al Derecho Internacional del Mar”, agregó.

El controvertido mapa actualizado confeccionado por Beijing apareció publicado hace algunos días en páginas oficiales gubernamentales de la nación oriental.

The 2023 edition of China's standard map was officially released on Monday and launched on the website of the standard map service hosted by the Ministry of Natural Resources. This map is compiled based on the drawing method of national boundaries of China and various countries… pic.twitter.com/bmtriz2Yqe

— Global Times (@globaltimesnews) August 28, 2023