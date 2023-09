La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Vietnam, Pham Thu Hang, indicó que su país reiteró “enérgicamente” su postura en cuanto a la soberanía sobre Hoang Sa y Truong Sa.

En ese sentido, indicó que Vietnam rechaza “cualquier reclamo marítimo de China que se base en la línea de puntos el Mar del Este”, conocido también como mar de Japón.

La titular de la cartera remarcó que las reivindicaciones territoriales de Beijing “vinculadas a su unilateral línea limítrofe en forma de U en el Mar del Este, muestran una violación de la soberanía de Vietnam sobre Hoang Sa y Truong Sa”.

En ese sentido, sostuvo que las reclamaciones de soberanía y marítimas “basadas en la línea de puntos reflejadas en el mapa son nulas y violan el derecho internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS)”.

The 2023 edition of China's standard map was officially released on Monday and launched on the website of the standard map service hosted by the Ministry of Natural Resources. This map is compiled based on the drawing method of national boundaries of China and various countries… pic.twitter.com/bmtriz2Yqe

— Global Times (@globaltimesnews) August 28, 2023