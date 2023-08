Durante un foro organizado por el canal indio NDTV, el ministro de Exteriores de India, Subrahmanyam Jaishankar, mostró su rechazo por la publicación hecha por Beijing.

“China ha publicado mapas de este tipo en el pasado en los que reclamaba territorios que no le pertenecían”, señaló, de acuerdo a Agencia EFE.

“Publicar un mapa no significa nada”, remarcó, añadiendo: “Tenemos muy claro cuáles son nuestros territorios”.

“Hacer afirmaciones absurdas no convierte en tuyos los territorios de otros pueblos”, remarcó.

Las declaraciones de Jaishankar tienen lugar un día después de que China publicara en páginas oficiales gubernamentales un mapa actualizado.

Dentro de las zonas que Beijing se adjudicó como propias aparece Arunachal Pradesh, un territorio que es administrado por India pero que es reclamado por China al considerarlo parte de la región autónoma del Tíbet.

Ubicado al noreste del país, cuenta con 1.400.000 habitantes, siendo así el tercer estado menos poblado de India.

Tal como consigna el medio chino Global Times, la edición 2023 del mapa “se lanzó en el sitio web del servicio de mapas estándar alojado por el Ministerio de Recursos Naturales”.

The 2023 edition of China's standard map was officially released on Monday and launched on the website of the standard map service hosted by the Ministry of Natural Resources. This map is compiled based on the drawing method of national boundaries of China and various countries… pic.twitter.com/bmtriz2Yqe

— Global Times (@globaltimesnews) August 28, 2023