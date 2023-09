Debido a esto, United suspendió todos sus vuelos en EE.UU, según lo dio a conocer la cadena ABC News.

“Estamos experimentando un problema tecnológico en todo el sistema y estamos reteniendo todas las aeronaves en sus aeropuertos de salida”, indicó la firma a través de un comunicado.

“Los vuelos que ya están en vuelo continúan hacia su destino según lo planeado”, agregó.

FAA advisory: United Airlines and subsidiaries "are unable to contact their dispatch through normal means." All flights grounded. pic.twitter.com/HylI5L5cDe

“Compartiremos más información a medida que esté disponible. Gracias por su paciencia mientras trabajamos en una resolución para que pueda seguir su camino lo antes posible”, concluyó.

Actualización: Cerca de una hora después, United afirmó haber resuelto el problema, retomando los vuelos programados y levantando la alerta.

“Hemos identificado una solución para el problema tecnológico y los vuelos se han reanudado”, explicó.

We have identified a fix for the technology issue and flights have resumed. We’re working with impacted customers to help them reach their destinations as soon as possible.

— United Airlines (@united) September 5, 2023