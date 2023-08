A través de su cuenta en Truth Social, plataforma que él mismo creó, el magnate criticó duramente a Smith, tratándolo de “perturbado”.

Esto, luego que la Fiscalía presentara una solicitud para que Trump no pueda compartir información sobre la causa a través de las redes sociales.

Trump además disparó contra la jueza que ve el caso, Tanya Chutkan, mencionando al “Departamento de Injusticia”.

“No, no deberían imponerme una orden de protección porque estaría vulnerando mi derecho a la LIBERTAD DE EXPRESIÓN”, señaló el exmandatario norteamericano.

“En cambio, deberían hacerlo con el perturbado Jack Smith y el Departamento de Injusticia, ya que están filtrando información ilegalmente por todas partes”, agregó.

Eso sí, Trump no presentó pruebas que demuestren que efectivamente Smith o Chutkan hayan filtrado datos relacionados a la causa.

Cabe señalar que los abogados de Trump se opondrán a la petición para limitar las publicaciones de Trump, para lo cual tienen plazo hasta las 17:00 hora local, misma hora de Chile, y así presentar sus argumentos por escrito.

“El acusado (Trump) y sus abogados no divulgarán la evidencia a ninguna persona o entidad que no forme parte de su defensa o que no sean posibles testigos”, escribió la jueza en un documento judicial la semana pasada, según detalla Agencia EFE.

Chutkan remarcó que todo el material que la fiscalía proporcione durante el caso quedará sujeta bajo una “orden de protección”. Los abogados de Trump sólo lo podrán usar para preparar su defensa.

Esto ocurre luego que el viernes Trump publicara un mensaje en tono amenazante. “Si ustedes van por mí, ¡yo iré por ustedes!”, escribió en aquella oportunidad.

Recordemos que Donald Trump se declaró no culpable el jueves en Washington de los cargos que enfrenta por presuntamente intentar revertir los resultados de las elecciones de 2020, en las que perdió frente a Joe Biden.