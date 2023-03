Según detalla la agencia EFE, tres menores y tres adultos murieron durante esta jornada luego que una mujer abriera fuego en The Covenant School, un colegio privado cristiano de Nashville, Tennessee.

Luego de disparar contra la comunidad, la atacante -de 28 años- murió tras enfrentarse con los policías, dejando el saldo de siete víctimas fatales.

Don Aaron, portavoz del Departamento de Policía de Nashville, señaló que la agresora, quien portaba dos rifles de asalto y al menos una pistola, ingresó al establecimiento a través de una puerta lateral.

Por su parte, el efectivo agregó que están investigando si la mujer tenía algún tipo de conexión con la escuela. Pese a que se sabe que era originaria de la ciudad, se desconoce por el momento su identidad.

An active shooter event has taken place at Covenant School, Covenant Presbyterian Church, on Burton Hills Dr. The shooter was engaged by MNPD and is dead. Student reunification with parents is at Woodmont Baptist Church, 2100 Woodmont Blvd. pic.twitter.com/vO8p9cj3vx

Una vez que comenzó a abrir fuego, los servicios de emergencia se activaron, desplazándose hasta el colegio efectivos policiales.

En el establecimiento dos de los agentes se enfrentaron con la atacante, quien finalmente fue abatida.

Cabe señalar que las víctimas fatales fueron declaradas muertas después de ser trasladadas hasta el Monroe Carell Jr. Children’s Hospital y el Vanderbilt University Medical Center.

En tanto, el resto de la comunidad escolar evacuó bajo un amplio operativo policial hacia una iglesia cercana.

“En una mañana trágica, Nashville se unió a la temida y larga lista de comunidades que experimentaron un tiroteo en una escuela”, publicó en Twitter el alcalde de Nashville, John Cooper.

“Mi corazón está con las familias de las víctimas. Toda nuestra ciudad está con ustedes”, agregó, agradeciendo a su vez a los socorristas y equipos médicos.

In a tragic morning, Nashville joined the dreaded, long list of communities to experience a school shooting.

My heart goes out to the families of the victims. Our entire city stands with you.

As facts continue to emerge, I thank our first responders and medical professionals.

— Mayor John Cooper (@JohnCooper4Nash) March 27, 2023