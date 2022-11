Un inusual polizón fue descubierto este martes en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York en la inspección por rayos X. Destacando su silueta como un farol, los funcionarios descubrieron que en una de las maletas iba oculto un gato.

Se trataba de “Smells” (“Olores” en inglés), quien por poco toma sin querer un vuelo a la península de Florida.

El hallazgo motivó que los agentes de la Administración de Seguridad en Transporte (TSA por sus siglas en inglés) inspeccionaran la maleta, descubriendo que el cierre estaba entreabierto, sobresaliendo el pelaje anaranjado del felino.

No es novedad que a los gatos les guste acomodarse en maletas, con o sin ropa dentro, rasgo que el viajero olvidó antes de cerrar la suya. De inmediato fue llamado de regreso al mostrador por los agentes, explicando él que su polizón pertenece a un amigo con el cual se estaba quedando.

Según confirmó Lisa Farbstein, de la TSA, “Smells” pronto regresó a su hogar, y bromeó: “El lado positivo es que ya no hay gato encerrado”.

Por su parte, la TSA anunció el hallazgo en Twitter, con una avalancha de juegos de palabras gatunos en inglés, fotografías del animal cuando fue detectado, y cuando los agentes fueron a rescatarlo.

We’re letting the cat out of the bag on a hiss-toric find. This CATch had our baggage screening officers @JFKairport saying, “Come on meow”! Feline like you have travel questions reach out to our furiends @AskTSA. They’re available every day, from 8 a.m. – 6 p.m. (ET). pic.twitter.com/LpIkLbAgzC

