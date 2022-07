Agentes de la Patrulla Fronteriza de EEUU asignados al sector El Centro arrestaron este domingo a un chileno indocumentado que se identificó como miembro de una banda delictual de América del Sur.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 12:00 horas, cuando los agentes encontraron a 19 personas que ingresaban ilegalmente al país norteamericano.

Según lo dio a conocer el centro de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense, el grupo fue detenido en Calexico, cerca de la frontera con México.

Finalmente se determinó que los 13 peruanos, 5 colombianos y un ciudadano chileno no tenían el estatus legal para estar presentes en los EEUU.

Los 19 individuos fueron arrestados y se les trasladó al Centro de Procesamiento del Sector El Centro para una evaluación médica adicional.

✋🚫#USBP Calexico agents arrested a Chilean national that was involved in a South American theft group and has two active warrants in the United States. Agents work diligently to #safeguard #america 24/7/365! #Guardian

✅ https://t.co/74HxESMxqL pic.twitter.com/52xCRE2SqH

— USBP Chief Patrol Agent Gregory K. Bovino (@USBPChiefELC) July 26, 2022