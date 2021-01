Twitter decidió cerrar permanentemente la cuenta de Donald Trump, tras los conflictos que mantuvo con la red social luego que su cuenta fuera suspendida temporalmente hace un par de días.

Lo anterior pasó como consecuencia por lo ocurrido en Washington D.C., cuando una masa de manifestantes ingresó al Capitolio estadounidense protagonizando hechos de violencia y dejando como saldo muertos y heridos. Ese día el presidente saliente Donald Trump realizó tres tweets que fueron eliminados.

La medida fue considerada “después de una revisión detallada de los Tweets recientes, cuenta y el contexto que los rodea”, según la red social.

“Hemos suspendido permanentemente la cuenta debido al riesgo de una mayor incitación a la violencia“, declararon desde Twitter a través de un comunicado.

After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y

— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 8, 2021