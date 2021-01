El presidente saliente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que no participará de la ceremonia inaugural de su rival, Joe Biden, quien asumirá este 20 de enero tras vencer al republicano, quien se ha resistido a admitir explícitamente su derrota.

Así fue anunciado por el mandatario republicano mediante una escueta publicación en Twitter en que expresó que “para todos quienes han preguntado, no iré a la inauguración el 20 de enero”.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021