En su reporte diario, el MDN informó que hasta las 6:00 horas (19:00 horas del miércoles) once aeronaves chinas incursionaron más allá de la línea media del estrecho de Formosa o ingresaron en la región suroeste y norte de la Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ, por sus siglas en inglés) de la isla, otro récord este año.

La línea media del estrecho actúa como frontera no oficial respetada tácitamente por Taipéi y Pekín, mientras que la ADIZ taiwanesa, la cual no está definida ni regulada por ningún tratado internacional, abarca un área más extensa que incluye zonas de China continental.

Este miércoles por la noche, el MDN emitió un comunicado para informar de la incursión de 18 aviones chinos, incluyendo cazas SU-30, en su ADIZ, los cuales realizaron “patrullas de combate conjuntas” con barcos de la Armada.

“La prosperidad de la región del estrecho de Taiwán es fundamental para el desarrollo y la estabilidad globales, y es un deber y una responsabilidad compartidos por todos los actores regionales”, manifestó el miércoles el Ministerio de Defensa taiwanés en su perfil de X.

“Continuaremos fortaleciendo nuestras capacidades de autodefensa y aportando nuestra parte para que sea segura”, agregó.

24 PLA aircraft and 5 PLAN vessels around Taiwan were detected today. 11 of the detected aircraft had crossed the median line of the Taiwan Strait or entered Taiwan’s SW and North ADIZ. #ROCArmedForces have monitored the situation and tasked appropriate forces to respond. pic.twitter.com/QmY5SCu2Zq

— 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) January 18, 2024