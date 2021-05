Armenia pidió ayuda militar a Rusia en conformidad con el acuerdo de asistencia mutua entre los dos países después de que las tropas de Azerbaiyán Apoyos desde Francia El primer ministro armenio también abordó la situación con el presidente francés, Emmanuel Macron. “El presidente de Francia dijo que estudia la posibilidad de incluir el asunto en la agenda del Consejo de Seguridad de la ONU”, dijo. Anoche Macron publicó un tuit en el que expresó su apoyo a Ereván e indicó que las fuerzas azeríes deben retirarse del territorio armenio. Azerbaijani armed forces have crossed into Armenian territory. They must withdraw immediately. I say again to the Armenian people: France stands with you in solidarity and will continue to do so. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 13, 2021 Según Pashinián, actualmente las negociaciones para resolver el conflicto en las que participan representantes de Armenia, Rusia y Azerbaiyán se han detenido con vistas a su reanudación mañana, sábado. El político señaló que de acuerdo con los mapas de la parte armenia y de los militares rusos, el territorio en el que se encuentran ahora los militares azeríes es armenio. “Los azeríes deben abandonar el territorio de Armenia. Nuestra postura es indiscutible y nuestros socios la conocen”, afirmó el primer ministro armenio.