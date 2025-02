En el día de San Valentín, si alguien aún creía en que Javier Milei dedicaría la noche a su novia, la exvedette Yuyito González, estaba erradísimo.

Es que en la red social X, esa donde tanto alardea interacciones, se burla de los artistas y repite “fenómeno barrial”, el presidente de Argentina lanzó el 14 de febrero una bala que impactó de lleno en una imagen que él mismo había erigido pura y exclusivamente sobre la economía. Por primera vez, al menos en público, el “domador de zurdos” había sido domado. Ni llegó a festejar el 2,2% de inflación mensual, la cifra más baja desde 2020 apenas anunciada el día anterior.

“La Argentina liberal crece. Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina”, arengó Milei para fijar en su cuenta de X un acceso directo a la memecoin $LIBRA.

Con un alcance de casi cuatro millones de seguidores, el economista libertario provocó que el valor de $LIBRA se disparara hasta los cinco dólares, pero luego colapsara más del 95%, provocando pérdidas millonarias para inversores especulativos. Billeteras controladas por el trader estadounidense Hayden Davis y su empresa Kelsier Ventures generaron unos 100 millones de dólares mediante el uso de información privilegiada.

La furia de los “estafados”, en su mayoría estadounidenses, no tardó en materializarse en videos virales y cobertura en la prensa mundial. Uno de ellos, el estadounidense Ape, se grabó destrozando una pantalla y advirtiendo: “Todos confiamos en ti, Milei. No tengo miedo a nadie”. Hasta un chileno, identificado como Clemente Varas, cayó en la promesa de ganancia difundida por Milei: “Invertí 12.000 y perdí 6.000 dólares. Es mi responsabilidad, yo perdí la plata”, declaró en conversación con el Podría ser Peor.

En los minutos posteriores al mensaje de Milei, la tropa libertaria perdió terreno. El silencio se impuso por primera vez entre los más verborrágicos al comprobar que no era un hackeo y que el propio presidente le decía a Bloomberg que el lanzamiento de “Viva La Libertad Project” era real. La militancia no supo cómo reaccionar a semejante disparate ni tampoco controlar la oleada de burlas y críticas que invadió su “calle virtual”, como le llaman a X.

La administración libertaria reaccionó recién a la mañana siguiente, ya con la agenda de la conversación pública en su contra. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue la primera en hacer declaraciones públicas al afirmar que Milei “tiene la libertad de expresión de poder plantear aquellas cosas que considera. (…) Es como cuando él va a una empresa, a inaugurar una empresa. ¿Eso qué significa? ¿Que le está diciendo a la gente ‘compre ese auto’ si es una empresa automotriz? No”.

Por su lado, el peronismo, como era de esperarse, olió sangre y se apresuró a pedir el juicio político contra Milei, un método de destitución que define el Poder Legislativo ante la existencia de un delito, algo que aún recién empieza a investigar la Justicia. Ya hay más de 100 denuncias radicadas en Argentina, mientras que, en Estados Unidos, el Departamento de Justicia y el FBI recibieron la primera acusación contra el Presidente y otros traders involucrados por presunto fraude con $LIBRA.

El impacto del escándalo se hizo sentir en el mercado financiero argentino, generando fuerte presión alcista en el dólar libre, caída en los bonos y un derrumbe inicial en la Bolsa porteña el martes posterior al feriado en EE.UU.

Milei presidente y Milei ciudadano: las dos caras de la moneda

En X, Milei lanzó una publicación para negar haber estado “involucrado en el desarrollo del proyecto, que es pura y exclusivamente privado” y dijo que “no estaba interiorizado de los pormenores” de $LIBRA.

También mostró los primeros indicios de su estrategia: correr el foco hacia la oposición. “A las ratas inmundas de la casta política (…) les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son”.

Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole… — Javier Milei (@JMilei) February 15, 2025

Lo mismo repitió en la entrevista grabada para el canal TN con el periodista Jonatan Viale, figura recurrente de la televisión cada vez que Milei es interpelado por la prensa (rara vez en vivo). “Hay gente que se olvida que los impresentables son los kirchneristas, que dejaron un desastre y después volvieron”, declaró sentado desde la punta de la silla y en un ángulo picado, su favorito para las cámaras.

Despegando de su rol de presidente, Milei aseguró no haber promocionado el token, sino apenas “difundirlo”. Y sobre los presuntos estafados, Milei reconoció en su ensayada defensa que “no son 44.000 personas de ninguna manera, en el mejor de los casos se trata de 5.000 personas”, como si fuera menos grave.

La parte más interesante no se vio al aire, sino por un error fugaz en YouTube. Ese fragmento viral donde el asesor Santiago Caputo interrumpió para mantener el guion de la entrevista y así el mandatario no resultara perjudicado. Fue cuando el periodista Viale le preguntó a Milei: “La jueza que va a investigar es (María) Servini. ¿El Estado va a hacer una presentación espontánea? ¿Te vas a presentar? ¿Se va a presentar el abogado del Estado?”.

Milei respondió: “La verdad, los temas jurídicos no son lo mío. Sería imprudente de mi parte que te anticipe esto. El que mejor entiende del tema es nuestro ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona”. Sin embargo, el presidente que instaló un examen de idoneidad para los empleados del Estado, olvidó que el ministro de Justicia no tiene la función de defender al Presidente de la Nación en causas judiciales. No sólo no le corresponde, sino que además está expresamente prohibido por la Ley N° 23.187.

La declaración fue, además, una contradicción. Es que el presidente argentino remarcó que a la criptomoneda la difundió “como ciudadano”, ya que el posteo lo publicó en su cuenta personal de X donde la descripción dice apenas “economista”, a pesar de que la función presidencial se ejerce 24/7. De hecho está vigente la Ley N° 25.320, que establece que todos los cargos sujetos a remoción, desafuero o juicio político están protegidos con inmunidad de arresto. ¿O acaso Milei renunciaría a sus fueros?

El criptogate de Milei: sin culpables pero con sospechosos extraños para el pueblo argentino

El escándalo en torno a $LIBRA involucra a varios nombres cercanos al presidente Javier Milei, entre ellos su hermana Karina, alias “El Jefe” y secretaria general de la Presidencia; el trader argentino Mauricio Novelli y el empresario estadounidense Hayden Davis, a pesar de que hasta hace poco era un desconocido en el mundo cripto.

Novelli, fundador de NW Professional Traders, construyó el vínculo entre Milei y Kip Protocol, la empresa que prestó la infraestructura para el lanzamiento de $LIBRA. Su relación con el jefe de Estado trasandino data de antes de su elección y, según diversas fuentes, también tenía cercanía con Karina, quien fiscaliza y decido cada paso y encuentro de Milei. Aunque desde la Casa Rosada descartan la intención de estafa, sí se admite una falta de profesionalismo en la ejecución del proyecto.

Novelli se reunió con Milei en la Casa Rosada el 20 de septiembre de 2023, semanas antes del encuentro del presidente con Julian Peh, CEO de Kip Protocol. Esta reunión, que también contó con la presencia de Novelli, no tuvo lugar en la Casa Rosada ni en Olivos, sino en el Hotel Libertador de Buenos Aires, el mismo día en que Milei fue el principal orador en el Tech Forum, organizado por Novelli y Manuel Terrones Godoy, otro de los señalados en el escándalo.

Respecto a Davis, un trader desconocido en el ámbito cripto hasta su aparición junto a Milei en la Casa Rosada el 30 de enero, se presentó como representante de Kelsier Ventures, la empresa encargada del lanzamiento de $LIBRA. Pero ganó fama a partir de los supuestos chats revelados por el medio especializado CoinDesk, donde el joven estadounidense se jactaba de ejercer el control sobre Milei pagándole a su hermana Karina. Al poco tiempo, su portavoz negó la autoría de los mensajes.

Desde el gobierno de Milei, el vocero presidencial Manuel Adorni celebró la desmentida en su cuenta de X, aplicando su latiguillo “Fin”, aunque deberá ser la Justicia, tanto la estadounidense como la argentina, la que decida cuándo finalizará el entramado que enredó la melena del león libertario.

Aunque encuestas recientes como las de CB Consultora o Zuban Córdoba ya hablen de una leve pérdida de confianza en Milei, los argentinos votaron dos veces a una presidenta acusada (y luego condenada) por corrupción y repitieron con el jefe de Gabinete de su primer gobierno, luego procesado por violencia de género contra su expareja e investigado por el cobro de comisiones por parte de brokers con seguros contratados en el Estado.

Para su tranquilidad, el gobierno de Milei recuperó parte del control de la agenda: esta vez no para pelearse de nuevo con alguna cantante de moda, sino para decretar que el Banco Nación se transformó en una Sociedad Anónima. Además, el presidente se reunió con Elon Musk en EE.UU. y le regaló una réplica dorada de su icónica motosierra.

El Presidente Javier Milei se reunió en Estados Unidos con el empresario y Director del Departamento de Eficiencia Gubernamental, Elon Musk, a quien le regaló una réplica de la motosierra que tiene en su despacho. pic.twitter.com/pdOE9JyomV — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) February 20, 2025

Mientras tanto, en el Congreso, el criptogate apunta a esfumarse pronto. El mismo jueves en que Milei se reunía con Elon Musk y le hacía de utilero con una motosierra, al Senado le faltó un voto (47 de 48) para aprobar la creación de una comisión investigadora del caso $LIBRA. Uno de los que votó en contra fue el jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, el mismo que horas antes había firmado a favor de la iniciativa. Cambia, todo cambia.