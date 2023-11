"Ya hay muchos casos que se ha hecho de esa manera, donde la persona que te puede donar a vos no es compatible pero si puede serlo con otra persona", dijo la diputada electa para el período 2023-2027.

Diana Mondino, diputada nacional electa por La Libertad Avanza (LLA), partido del polémico candidato presidencial en Argetina Javier Milei, volvió a expresar que “el mercado de órganos es algo fantástico”.

Además, acusó que medáticamente se ha hecho una “tergiversación” sobre el concepto, al mismo tiempo que se pronunció en favor de la continuidad de la denominada Ley Justina, que regula la donación de órganos en el país trasandino.

“La ley Justina es fantástica y hay que aplicarla. El mercado de órganos es fantástico, pero todo el mundo cree que te van a agarrar en la calle y cortar en pedacitos para sacarte un riñón”, comenzó diciendo la futura legisladora, pero que también asoma como posible canciller en un eventual gobierno del libertario Milei.

En diálogo con medios en Argentina, Diana Mondino aseguró que el “mercado de órganos” es algo radicalmente distinto a la “venta de órganos”. “Mercado quiere decir transacción. Por ejemplo, una persona que no conozco me puede donar a mí y hacer una especie de cadena de favores”.

“Ya hay muchos casos que se ha hecho de esa manera, donde la persona que te puede donar a vos no es compatible pero si puede serlo con otra persona”, agregó, al mismo tiempo que afirmó que esto es “algo que salva vidas”.

Por otro lado, denunció una “tergiversación notable” sobre el tema y reveló que han habido personas que le recomendaron que no hablara ni explicara la propuesta por resultar polémico. “Alguien me decía ‘no lo digás’, lo que pasa es que ese es el nombre técnico y no quiero cambiarlo”.

“¿Qué es el mercado de órganos? Vos necesitás un riñón y no hay nadie de tu círculo íntimo que sea compatible con vos o que te lo pueda o quiera donar. Pero, a lo mejor, hay alguien en la otra punta que es compatible con otro que te lo da”, había explicado la dirigente cercana al candidato presidencial Javier Milei, en la entrevista televisiva.

“No quiere decir que te van a cobrar por hacer la donación”, apuntó la diputada electa por la Ciudad de Buenos Aires.