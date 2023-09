En conversación con el periodista norteamericano Tucker Carlson, el candidato presidencial de La Libertad Avanza dejó en claro su animadversión hacia el líder de la Iglesia Católica.

“El Papa juega políticamente, tiene una fuerte injerencia política y ha demostrado, además, una gran afinidad con dictadores como Castro o Maduro”, señaló el candidato opositor.

“Es decir, está del lado de dictaduras sangrientas”, agregó en la entrevista, la que fue compartida por el reportero, cercano a Donald Trump, en sus redes sociales.

A su vez, el economista aseguró que el Sumo Pontífice “tiene afinidad por los comunistas asesinos”.

— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) September 14, 2023