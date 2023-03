Day Vásquez, exesposa del diputado Nicolás Petro, hijo mayor del mandatario de Colombia, denunció en una entrevista que el parlamentario recibió dinero de Samuel Santander, un narco conocido como “El hombre Marlboro”.

De acuerdo a lo señalado por la mujer en conversación con la revista Semana, Santander le entregó a Nicolás más de 600 millones de pesos colombianos, monto equivalente a unos 125 mil dólares aproximadamente (unos 100 millones de pesos chilenos).

“Eso nunca llegó legalmente a la campaña porque él se quedó con ese dinero, y así otros”, mencionó Vásquez, agregando que Petro hijo también recibió fondos de empresarios que pensaban que estaban colaborando para la campaña de Gustavo. No obstante -afirma- suexesposo se quedó con todos esos dineros.

“A un señor de Cartagena, el Turco Hilsaca, creo que se llama; también le recibió en mi apartamento”, añadió, refiriéndose a un sujeto que es investigado por sus nexos con el paramilitarismo.

Vásquez, quien acompañó a Nicolás Petro durante la campaña de su padre, época en la que aún eran pareja, aseguró que el diputado hacía esto ocultándoselo a Gustavo Petro.

Presidente pide adelantar “investigaciones necesarias”

Cabe señalar que horas antes de la publicación de la entrevista, el mandatario compartió un comunicado en el que pidió al Fiscal General de la Nación “adelantar todas las investigaciones necesarias y determinar posibles responsabilidades” sobre su hermano, Juan Fernando Petro, y su hijo, Nicolás Petro.

Comunicado a la opinión pública: pic.twitter.com/erVs8bJx4r — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 2, 2023

Lo anterior, debido a rumores por el eventual cobro de comisiones a reos en prisiones del país a cambio de mejores tratos por parte del gobierno. “Mi gobierno no otorgará beneficios a criminales a cambio de sobornos”, indicó la primera autoridad colombiana.

“Al contrario, nos encontramos en la construcción de los mecanismos legales para que estas agrupaciones al margen de la ley se acojan a la justicia, reparen a las víctimas y cesen la violencia en las ciudades y demás territorios. La protección de la vida es una prioridad”, añadió.

Nicolás Petro se defiende

Nicolás Petro, por su parte, también publicó un comunicado en el que se defiende de las acusaciones de su exesposa, asegurando ser inocente.

Esclarecimiento a la opinión pública y medios de comunicación. pic.twitter.com/KZScxWWWk0 — Nicolás Petro Burgos (@nicolaspetroB) March 2, 2023

“Ni antes, ni durante, ni posterior a la campaña presidencial he estado vinculado con lo relacionado a ‘paz total’. No me he reunido, ni he recibido ningún tipo de favor político, personal o económico de ningún personaje cuestionable”, puntualizó.

Junto con remarcar que no conoce ni se ha reunido con “Santa López Sierra” y el “Turco Hilsaca”, aseveró que tomará acciones legales por las acusaciones.

“Asimismo, me pongo en disposición de la Fiscalía General de la Nación en lo que requiera para fines de ratificar mi inocencia frente a estas vinculaciones que no se trata más que de ataques políticos y personales que buscan destruir no sólo el trabajo político que vengo adelantando en el departamento del Atlántico, sino destruirme como persona”, concluyó.