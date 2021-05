Medios en Argentina han dado cuenta de un terrible hecho ocurrido en una localidad llamada Almafuerte, donde se descubrió que una niña de 12 años está embarazada producto de una violación que ocurrió en el entorno familiar.

De acuerdo a lo señalado por el medio argentino Crónica, la niña había sido separada de su madre hace algunos meses, yéndose a vivir con su abuela recientemente. Precisamente ella fue quien descubrió esta situación.

Archivos policiales sostienen que su abuela había sido testigo de malos tratos a los que estaba expuesta su nieta. Tras eso presentó una denuncia en contra de su hija, madre de la pequeña, quien perdió la custodia.

La niña salió de aquel entorno hace un par de meses, trasladándose desde la localidad de La Carlota hasta Almafuerte, cerca de la ciudad de Córdoba.

La abogada de la abuela, María Amelia Moscoso, indicó que fue ella quien se dio cuenta de la situación de su nieta, debido a que a fines de abril comenzó con mareos y vómitos.

“La abuela se da cuenta que la niña no tenía cuidados de ningún tipo y los primeros días la comida le generaban vómitos y descomposturas. Ahí fue cuando empieza a sospechar de un embarazo. El ciclo de menstruación de la nena era desordenado y deciden hacerle un test que finalmente da positivo”, sostuvo al citado medio.

Por ahora, detalló Moscoso, el debate está puesto en el futuro del embarazo de la niña, quien ha asegurado a su familia que quiere seguir con el proceso.

De acuerdo a lo que expone la legislación argentina, el aborto en estos casos está permitido, aunque no se pueder forzar a la víctima a llevarlo a cabo.

“Los agentes sanitarios del sistema plantean la posibilidad del aborto pero deben entender que no es obligatorio, la niña quiere continuar con el embarazo y no sería lo más conveniente en ese estado de vulneración de derechos sumarle una situación más, esa niña necesita paz”, indicó.

“Ella siente que algo se mueve en su panza y les planteó a sus abuelos ´no quiero que lo maten por lo que me hicieron los otros; yo no sé cómo ser mamá pero puedo aprender si me ayuda mi abuela”, agregó.

Por otro lado, la investigación policial arroja como principal sospechoso de la violación a un tío de la menor de edad, quien solía visitar aquella casa en el último tiempo.