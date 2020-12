Recta final de la campaña electoral para las elecciones parlamentarias convocadas para este 6 de diciembre en Venezuela. La jornada electoral no ha sido reconocida por Estados Unidos, la comunidad europea, el Grupo de Lima y la OEA.

La oposición mayoritaria ha decidido no presentarse, denunciando que se trata de un fraude anunciado con un sistema electoral rediseñado para garantizar el triunfo del chavismo.

Las votaciones se llevarán a cabo en más de 14.000 centros electorales. Nicolás Maduro asegura que el oficialismo recuperará la Asamblea Nacional, que desde 2016 se encuentra en manos de sus adversarios.

“Necesitamos rescatar la Asamblea Nacional. ¿No es suficiente cinco años de sabotaje y de conspiración, pidiendo una intervención militar para Venezuela?”, ha declarado el mandatario y ha pedido el voto para sus candidatos en constantes transmisiones televisadas oficiales, usando los medios públicos para beneficiar al partido de gobierno.

Maduro también ha marcado las tareas de un nuevo poder legislativo. “La nueva Asamblea debe una súper comisión parlamentaria y hacerle juicio público con pruebas a la mano contra Juan Guaidó”, ha dicho.

Partidos opositores que sí participan, algunos de ellos intervenidos por el Tribunal Supremo que controla el oficialismo y cambiadas sus directivas. Creen que abstenerse es un error, a pesar de condiciones desventajosas en un proceso que admiten es desigual.

“El único instrumento que tiene el ciudadano es votar”

“El gobierno va a tener que lidiar con una Asamblea Nacional que, de acuerdo a lo que ocurra el 6 de diciembre, puede tener una mayoría opositora”, dice a Radio Francia Internacional Luis Augusto Romero, candidato por Avanzada Progresista. “Si el gobierno insiste en tratar a esta Asamblea como trató a la de 2015, va a tener que pagar esa factura política”, agrega.

Miguel Salazar es candidato y presidente del partido socialcristiano Copei. Según él, el único instrumento que tiene el ciudadano es votar. “No podemos seguir permitiendo que sigan destrozando al país. Pero si nosotros tenemos elementos llamando a no votar, a no concurrir, lamentablemente no vamos a poder hacer nada”, explica Salazar.

Candidatos de todas las opciones afirman que un nuevo Parlamento buscará aliviar las sanciones económicas internacionales, recuperar el poder adquisitivo de las personas y reinstitucionalizar el país.

En la calle sin embargo, no hay mayor ambiente electoral, según el más reciente informe del Observatorio Electoral Venezolano. No obstante, algunos electores sí creen que participar es la manera de producir un cambio.