Los yihadistas atacaron en torno a las 21:45 hora local (15:45 GMT) el hotel SYL, frecuentado por legisladores y funcionarios gubernamentales, haciendo estallar al menos un coche bomba, aunque se escucharon dos fuertes explosiones, a lo que siguió la irrupción en el establecimiento de varios pistoleros.

Fuentes de las fuerzas de seguridad indicaron a medios locales este viernes que los asaltantes fueron abatidos tras más de doce horas de lucha entre ambas partes.

Por su parte, autoridades del país afirmaron que al menos tres personas murieron y cerca de 30 resultaron heridas.

El portavoz de la Policía somalí, Qasim Ahmed Roble, ha indicado que los tres muertos son militares y ha especificado que entre los heridos hay al menos 18 civiles, incluidos tres parlamentarios que se encontraban en el lugar en el momento del asalto.

Según medios locales, entre los heridos está el periodista y presidente de la televisión SMS Somali TV, Hassan Adde, además de algunos diputados del Parlamento de Somalia y un alto mando policial.

Al Shabab se atribuyó el atentado en la plataforma de mensajería Telegram, y políticos somalíes condenaron el ataque.

“Denuncio enérgicamente el cruel ataque de Al- Shabab en el hotel SYL de Mogadiscio. Este asalto durante el Ramadán muestra su desdén por el Islam y su animosidad hacia los somalíes”, afirmó este viernes el ministro de Medioambiente y Cambio Climático del estado de Puntaland (norte), Mohamed Farole, en la red social X.

“Rezo por las víctimas y llamo al Gobierno a reforzar la seguridad y erradicar las amenazas a la paz de nuestra nación”, agregó Farole.

