Este miércoles, el periodista Sergio Rojas arremetió contra la comunidad homosexual tras las críticas que él realizó sobre Andrés Caniulef, quien confesó esta semana que vive con VIH (virus de inmunodeficiencia humana) hace 8 años.

En el programa Qué te lo digo, el conductor se refirió a los mensajes -la mayoría de ellos negativos- que ha recibido en las últimas horas a través de sus redes sociales. Todo esto, debido a las duras declaraciones que entregó sobre Caniulef, donde catalogó al comunicador de “egoísta” por nunca haberle informó que era portador.

Vale señalar que Andrés contó en el programa de Canal 13 Hay que decirlo que hace ocho años vive con VIH, enfermedad que en su caso pasó a ser indetectable e intransmisible. De hecho, el también panelista del espacio de farándula explicó que está en tratamiento y se somete a exámenes de forma periódica.

Las declaraciones de Sergio Rojas contra Andrés Caniulef

Bajo este contexto, Rojas, quien hasta esta semana tenía una relación bastante cercana con el periodista y que fue su excompañero en el reality Palabra de Honor (mismo programa donde Caniulef reveló públicamente que padece VIH), reaccionó de forma negativa a la confesión de Andrés, asegurando que “es de una irresponsabilidad brutal” no haberle contado antes.

“Antes de haber hecho una declaración como esta, debieses primero haberle contado primero a tu círculo cercano, y no me refiero solo a tus padres. Cuando uno tiene una amistad con una persona, cuando uno se besa, tiene sexo, se acuesta con una persona, debe, por una cosa de lesa humanidad, decirle a esa persona ‘tengo VIH, soy indetectable"”, dijo Sergio Rojas en su programa.

“Porque uno no puede, después ocho años, donde ha tenido varias parejas, decir ‘no poh compadre, es que no era necesario que te dijera porque yo no te voy a transmitir’. Déjame a mí esa posibilidad de decidir si quiero correr un riesgo, o si yo en mi mente creo que hay un riesgo”, agregó el comunicador.

Las palabras del conductor de Qué te lo digo provocaron un fuerte debate en las plataformas digitales, ya que hubo personas que apoyaron su postura, pero una gran mayoría lapidó sus comentarios catalogados como fobia a las personas que viven con VIH.

Al respecto, el periodista Andrés Caniulef tomó distancia de las declaraciones emitidas por Rojas. De hecho, el comunicador de Canal 13 ha recibido bastante respaldo del público y de figuras de la televisión tras hablar de su diagnóstico.

Sergio Rojas arremete contra la comunidad LGBT+

No obstante, la polémica no acabó allí, pues este miércoles Sergio Rojas arremetió contra la comunidad gay, colectivo que agrupa a personas pertenecientes a las disidencias sexuales (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, entre otros), por la ola de mensajes ofensivos e insultos que recibió en los últimos días.

En su programa Qué te lo digo, donde analizaba la situación que atraviesa con las panelistas Antonella Ríos y Claudia Schmidt, el exparticipante de Palabra de Honor dijo: “Váyanse un poquito a la cresta, con todo el cariño del mundo. Sabes por qué, porque uno hoy día se siente como pisando huevos:’¡Ay, no vaya a decir contagio, que la palabra es trasmisión!"”.

“Saben qué, váyanse un rato a la cresta, y esto se lo digo a toda la comunidad homosexual, porque hoy día todos lo haters son gays los que me han escrito. Ustedes vieron la pauta, un gay homosexual -no tengo idea como se dice para no ofender ningún tipo de criterio- me subió y me bajó de perkin QL para abajo (sic), que lo puse al aire”, contó el conductor.

“Yo me tengo que fumar eso, porque si resulta que hablamos de una colectividad que abre los brazos a la no discriminación… veámonos al espejo, porque toda la discriminación hoy vino de ustedes. Después resulta que dice ‘Oh, ¿por qué Sergio no va a las marchas?’, ¿A marchar por qué? ¿para pedir un derecho qué? Si el principal derecho deberíamos tenerlo nosotros con el respeto“, declaró.

El periodista de Zona Latina afirmó que personas del colectivo lo han tratado de “hueco culiado” y “maricón” a través de redes sociales. “Es lo más bajo que me han dicho y después salimos hablando de la discriminación. Y todo porque uno pudo haberse equivocado, ¿por eso lo vamos a mandar a la hoguera?”, dijo.

Rojas cerró su intervención haciendo referencia a un mensaje que le envió el exchico reality Simón de la Costa, psicólogo clínico y activista LGBTIQA+, quien se refirió al tema de forma constructiva. “Esto es educar con cariño, comunidad a la que aparentemente no pertenezco, ¿y saben por qué? Por una exclusión que hacen los excluidos, qué rara contradicción, ¿no?”, puntualizó.