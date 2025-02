Luego de sufrir un percance médico en la emisión en vivo del programa “Hay que decirlo”, su animadora, Pamela Díaz, fue sometida a una serie de exámenes para dilucidar lo ocurrido.

De esta forma, de acuerdo a fuentes cercanas a la estación, se reveló que la comunicadora sufrió una parálisis facial leve que se habría producido por un cuadro de estrés.

Por esta razón, la conductora del programa de Canal 13, quedó con reposo y se ausentará por unos días del espacio de televisión.

La urgencia médica en vivo de Pamela Díaz

Fue durante el episodio de este miércoles del programa de farándula que luego de hacer una mención comercial, la conductora del espacio reveló que hace algunos días se sentía mal.

Inicialmente, sus compañeros del panel pensaron que se trataba de una broma de “La Fiera”, pues durante la pausa se comenzó a grabar haciendo muecas en su teléfono, por lo que causó risas que no se percatara de que ya estaban en vivo.

No obstante, eso dio pie a que contara lo que venía pasándole hace al menos dos días.

“Quiero contarles algo. Hace como dos días me dio algo raro”, comenzó diciendo a la cámara. “Le dije a la Vero (su asistente) que me pasaba algo raro, que cuando hablo se me va la boca para el lado, pero me agarra un poco acá -dijo indicando su pómulo- y cuando leí la mención se me dobló la lengua“, afirmó con un poco de dificultad.

Incrédulos, sus compañeros del programa seguían sin creerle, debido a su usual humor, por lo que agregó: “Es como que me dio un aire o estoy neurótica”, dijo causando más carcajadas.

No obstante, su compañero, Ignacio Gutiérrez, le recomendó buscar atención médica. Aun con el problema, Pamela Díaz permaneció unos minutos más en la conducción de “Hay que decirlo”, incluso interactuando en un despacho en vivo con Rodrigo “Gallina”, pero durante este se le podía hacer muecas tratando de mover el lado izquierdo de su rostro.

Pero tras la tanda comercial, Díaz ya no estaba en el estudio, a lo que su co-animador explicó: “Pamela recién se fue a un recinto asistencial porque tenía una molestia y evidentemente tiene la cara algo chueca y lo que tiene que hacer ahora es ir a urgencias”.