Este miércoles por la tarde Cecilia Bolocco realizó una nueva transmisión a través de su canal de Instagram. La exMiss Universo partió revelando una difícil situación que vivió con su hijo Máximo Menem, el pasado lunes, a raíz de un accidente doméstico.

De acuerdo al relato de Bolocco, su hijo de 21 años tuvo un corte profundo en uno de los dedos de su mano, mientras realizaba una maqueta.

En ese entonces ella se encontraba en la ciudad de Viña del Mar, junto a su esposo Pepo Daire.

“Se cortó un dedo haciendo una maqueta, pero se sacó un pedazo. Sufrí mucho, porque yo estaba en Viña del Mar. Casi me morí, casi me desmayé, literal, cuando corté el teléfono”, indicó la diseñadora de vestuario.

“Fue atroz como me enteré (…) Lo llamo y me contesta medio ‘ido’, me dice ‘mamá, me llevan a rayos X, para ver si me saqué el hueso, cuánto me corté"”, añadió.

Por su lado, en la misma transmisión, Bolocco sostuvo que debió ser calmada por su cónyuge antes de realizar gestiones con médicos cercanos a ella.

“Casí me morí, le dije que se quedara tranquilo, empecé a llamar por si conseguía un cirujano, un especialista en manos. Al final no fue tan grave, pero me dio una pena mi tesoro. Me imaginaba lo peor, pensé que estaba con el dedo colgando”, expuso.

“Le dije a mi amor (Daire) que pensaba que me iba a desmayar, tuve que tomarme un agua con azúcar para no desmayarme (…) Al final a Máximo le cosieron el dedo rápido, porque no estaba comprometido el hueso, al final uno se acuerda de cosas más dramáticas. En 5 segundos puede cambiar la vida”, cerró la reina de belleza.

Hay que señalar que, este 2024, Cecilia Bolocco se restó del show televisivo de la Teletón, debido a complicaciones de salud.

“Tuve que ir a hacerme un tratamiento porque estaba muy asustada con algunas manchas que tenía.

Me las han tenido que sacar y he quedado con varias lesiones, y me tengo que cuidar”, contó en ese entonces.