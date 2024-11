A solo horas del comienzo de la cruzada solidaria, una de sus animadoras insigne, Cecilia Bolocco anunció que tendrá que restarse de la cita por razones de fuerza mayor.

Así lo reveló ella misma en su cuenta de Instagram, donde cargó un video donde mostró diversas lesiones cutáneas en su rostro.

“Yo desgraciadamente no podre participar”, dijo de entrada Cecilia Bolocco.

A lo que sumó: “Tuve que ir a hacerme un tratamiento porque estaba muy asustada con algunas manchas que tenía, sobre todo con esta”, relató mostrando una lesión en la zona de su clavícula.

“Me las han tenido que sacar y he quedado con varias lesiones, y me tengo que cuidar. No me puedo maquillar, entonces, probablemente no voy a poder participar”, explicó antes de reiterar el llamado a donar por la Teletón.

El cruce de Cecilia Bolocco y Don Francisco por la Teletón

Hace algunas semanas la ex Miss Universo emitió polémicas declaraciones sobre la institución que comienza su cruzada solidaria este viernes.

En ese entonces, la presidenta de Fundación Care criticó la falta de institutos enfocados en el cáncer, mientras prevalecían los centros Teletón.

“Lo que sí observo, y aquí me van a retar, es que Teletón ya tiene 14 centros y sigue construyendo más en todo el país, mientras existen centros oncológicos en pocas regiones de Chile“, dijo al Mercurio.

Sobre lo mismo, apuntó a que se deberían destinar espacio dentro de los mismos centros para el tratamiento del cáncer, patología que la afectó de cerca cuando a su hijo Máximo le fue detectado un tumor cerebral a los 14 años.

“(Ojalá se pudieran) ocupar algunos espacios en los centros que tiene Teletón para la rehabilitación de nuestros pacientes que también lo necesitan. Con los niños ya hemos logrado algunos acuerdos con Teletón, pero nos faltan pacientes adultos“, detalló.

Tras estas declaraciones, el rostro de la institución, Mario Kreutzberger, Don Francisco, le respondió.

“Está bien. Que los hagan, que los construyan. Nosotros hemos cumplido con todo lo prometido y hemos atendido muy bien a la gente“, dijo a Publimetro.

Cabe mencionar que el evento benéfico se realizará este viernes 8 y sábado 9, el cual tiene como meta recaudar $38.044.459.976 de pesos chilenos.