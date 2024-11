Fue a inicios de este año cuando Belén Soto confirmó su separación con Branko Bacovich, con quien tuvo siete años de relación y uno de matrimonio.

Y lo cierto es que la modelo rehizo su vida en el último tiempo, ya que se dejó ver junto a quien sería su nueva pareja en redes sociales.

La exestrella de Papi Ricky no entregó mayores detalles sobre su supuesto nuevo novio, aunque sí posteó la frase: “Y la vida sonríe”.

En la instancia incluso recibió muestras de cariño de parte de otras famosas, como Karen Paola o Leonor Varela.

La también influencer se radicó hace algunos meses en México, con el objetivo de internacionalizar su trabajo.

Imágenes de Belén Soto

Hay que señalar que, recientemente, Belén Soto contó cuáles fueron los motivos del quiebre con

“Influyó, quizás porque Branko no deseaba tanto salir del país, y para mí, eso era lo que más me motivaba. No me gusta quedarme siempre en mi zona de confort”, indicó en entrevista con Agricultura.

“Pero está perfecto, a Branko lo quiero tal como es. A él le gusta su zona de confort y yo soy contraria a eso, me gusta la vida nómade, me gusta estar siempre desafiándome y buscando la incomodidad desde ese lado”, agregó.