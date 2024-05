Belén Soto confirmó a través de sus redes sociales que dejó Chile para radicarse por una temporada en México. La influencer incluso mostró su nuevo departamento en la capital de ese país.

La propia escritora aseguró que no será una ida definitiva de su país de origen, ya que estará regresando para cumplir con sus proyectos.

De esta forma, a través de su cuenta de Instagram, la joven mostró parte de lo que será su hogar en el futuro cercano.

Soto destacó los amplios espacios en la zona de living, una zona para tomar café y lugares que espera adornar muy pronto.

“Y dicen que los cambios siempre son buenos, y hoy comienza una nueva etapa en mi vida. Bienvenido sea mi primer hogar en CDMX”, indicó.

“Lista para entregarle mucho amor a este nuevo hogar. No me fui de Chile, estaré trabajando en ambos países con nuevos desafíos”, añadió en una historia.

Belén Soto en México

Hay que señalar que, el pasado martes, la modelo dio una entrevista donde se refirió a su reciente separación matrimonial.

“Influyó, quizás porque Branko no deseaba tanto salir del país, y para mí, eso era lo que más me motivaba. No me gusta quedarme siempre en mi zona de confort“, indicó.

“Pero está perfecto, a Branko lo quiero tal como es. A él le gusta su zona de confort y yo soy contraria a eso, me gusta la vida nómade, me gusta estar siempre desafiándome y buscando la incomodidad desde ese lado”, agregó.