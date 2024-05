Esta mañana una brigada de la Policía de Investigaciones (PDI) acudió hasta el casco histórico de la comuna de Santiago, en la región Metropolitana, para desalojar un edificio ocupado ilegalmente.

Hasta el lugar también llegaron varios medios de comunicación, entre ellos el matinal Contigo en la mañana, junto a la periodista de CHV, Daniela Muñoz. La reportera se encontraba a las afueras del inmueble cuando vivió un incómodo momento.

Muñoz hablaba sobre las opciones que tenía el municipio para conservar la construcción cuando súbitamente una persona le lanzó, presuntamente, agua desde una de las ventanas.

Mientras observaba hacia lo alto del edificio, el líquido cayó sobre ella: “¡Ay, no, no sé qué me tiraron!”, dijo la comunicadora en respuesta a Monserrat Álvarez, quien le consultó desde el estudio.

“Esperemos que sea agua”, dijo el animador Julio César Rodríguez ante las risas de Muñoz, quien se tomó con humor la situación.

“¡Que ordinarios! ¿Qué me tiraron? Quiero oler mi pelo, es agüita, menos mal no es agua caliente, pero me voy a poner debajo del paradero para más protección”, relató a la vez que se cubría bajo la parada de transporte público.

Pese a que la periodista de CHV se tomó el momento con humor, reflexionó: “Me imagino que la gente debe estar ofuscada, pero nosotros cumplimos con el deber de informar el trabajo que estaba haciendo la PDI”, dijo aun revisando su cabello que había recibido el agua.