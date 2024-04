Macarena García, viuda del mayor Sánchez, estuvo esta mañana en Mega brindando una entrevista exclusiva. En la instancia, la joven de 27 años expresó lo difícil que le resultaba hablar sobre todo lo que sentía y pensaba, pero que a pesar de ello, estaba tranquila.

“Hay mucha paz, mucha tranquilidad. Tengo a mi familia al lado, tengo mi Iglesia también, mis hermanos. Eso me ha ayudado mucho a estar de pie, a salir adelante por mí, por mi hijo (de 3 años y 8 meses)“, manifestó Macarena.

La mujer reveló que había tenido “días y días”; algunos donde piensa mucho en lo que sucedió, pues cabe recordar que tanto ella como su pequeño estuvieron presentes en el momento del crimen, cuando Emmanuel Sánchez, en calidad de civil, recibió varios impactos balísticos por parte de cinco delincuentes que habían intentado robar un automóvil el pasado miércoles 10.

Macarena García, viuda de mayor Sánchez

“La institución, el General Yáñez, un 7. No tengo nada que decir respecto a ellos. Han estado presentes, me han llamado, se han preocupado, y eso para uno, en estos momentos, es súper importante“, agregó García en la entrevista.

Tan sólo el 2023, Macarena y Emmanuel se habían casado por la Iglesia. Se veían poco a causa del trabajo de Sánchez, sin embargo, su ahora viuda aseguró que eran una familia unida: “Éramos los tres, siempre fuimos los tres, y siempre fuimos muy unidos. Siempre él estuvo en todo, me apoyaba en todo, era un buen compañero, un buen esposo, un buen amigo”.

“No siempre lo entendí, porque yo igual me quejaba harto por sus horarios. No siempre entendía el por qué tenía que ir. ‘Por qué no va otro’, decía yo”, se sinceró Macarena. “Carabineros se expone mucho a la delincuencia, y lo podemos ver hoy en día. Es difícil salir a las calles (…), lamentablemente la delincuencia está desatada en Chile“, lanzó.

“La delincuencia no es lo mismo que hace 10, 5 años atrás. Ahora está terrible salir a las calles“, agregó la mujer.

Respecto a la reciente detención del involucrado que estaba prófugo -Dayonis Junior Orozco Castillo, acusado como autor del homicidio-, García declaró no poder decir que estaba contenta ni feliz, pero “sí estoy muy aliviada de que lo hayan encontrado. Yo siempre supe que lo iban a encontrar“.

“Ellos pueden burlarse, pueden tirar besos como lo hizo este tipo, pero no me van a robar la paz, no me van a robar la tranquilidad. Ellos van a pagar y eso a mí me tiene tranquila, que ahora los tienen. No creo que sea tan fácil sacarlos de la cárcel, creo que van a tener una buena condena, esa es mi esperanza”, continuó la viuda de Sánchez.

A ello, Macarena agregó “perpetua para todos. No importa que uno haya disparado, o dos. Ellos estaban ahí, arrancaron. ¿Por qué no frenaron al compañero que estaba disparando? No. Perpetua para todos (…) yo pediría cadena perpetua para todos los involucrados, ya que estaban ahí en el crimen“.