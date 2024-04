Juliana Scaglione (33), participante de Gran Hermano Argentina, más conocida como Furia por sus seguidores, reveló a sus compañeros de encierro que fue diagnosticada con leucemia tras varios días de exámenes.

La participante, quien se ha convertido en una de las favoritas del programa, desde la semana recién pasada comenzó a tener problemas de salud al interior del encierro, los que incluso la llevaron a dejar la casa-estudio por unos días para someterse a estudios médicos.

Tras ello, durante este lunes, la trasandina salió a altas horas de la madrugada a recibir los resultados de sus exámenes, los que revelaron la enfermedad.

Pese a que cuando llegó a la casa no entregó mayores detalles del resultado, más tarde reunió a sus compañeros del reality a quienes comunicó la noticia.

“Tengo algo que es una verga(sic), pero que no tengo que andar de tratamiento y por ende, como es nivel uno y no es en nivel cuatro, puedo seguir estando acá adentro. Chicos, tengo leucemia grado 1. Y no es joda, no es chiste. No es nada”, lanzó sin reparos.

La noticia de Furia sorprendió a los demás participantes de GH Argentina, quienes quedaron estupefactos ante sus palabras.

Ante ello, Juliana continuó: “No tengo que tratarlo porque está en nivel uno si eso no crece. Todos los meses me tengo que sacar sangre para ver qué onda. Puede ser que a los cuarenta años me pegue el nivel tres y bueno, cagamos(sic)”.

Pese a ello, la participante decidió permanecer en el encierro. “Me tengo que sacar sangre todos los meses, pero quédense tranquilos que estoy bien porque si no no estaría acá adentro. Me hubieran internado y ya no podría seguir en el juego. Mi idea es seguir adelante con todo esto que es mi vida, igual que la de todos ustedes”, cerró.