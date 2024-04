Fue hace algunos días que Pamela Díaz confirmó la presentación de una querella por calumnias graves con publicidad contra Adriana Barrientos y Hugo Valencia.

La situación se dio cuando ambos panelistas comentaron en Zona de Estrellas los dichos que Daniela Aránguiz emitió en Tierra Brava.

En ese entonces la exMekano aseguró: “La Pamela metió hasta marihuana pa’ dentro del reality, me estás hueviando”.

Fue tras eso que Valencia expresó a modo de broma: “(Pamela) es prácticamente una narcotraficante”. A lo que Barrientos agregó aun bromeando que ‘La Fiera’ habría ingresado “75 kilos de marihuana, al kilo cinco millones (de pesos)… la Pamela ganó alrededor de 1.800 millones de pesos”.

Pamela Díaz lanza dura crítica a Valencia y Barrientos

El pasado miércoles la figura televisiva sinceró los motivos detrás de la acción judicial, asegurando que no está interesada en una conciliación con los ‘opinólogos’.

“Yo no tengo problemas en que la gente hable de mí y todo, pero si bien hay momentos en que yo acepto muchas cosas, como dime con quién andas, si salgo o no salgo, si me fui de una fiesta, si me emborraché, ese tipo de cosas”, expuso a Publimetro.

“Creo que como está el país hoy con el tema de la droga y los narcos, que me traten casi como que yo llevo droga a otro país. Tengo otras marcas que me venden, tengo hijos, hay cosas que yo te aguanto y otras no”, agregó.

“Las disculpas públicas no me interesan. No me interesa que Adriana ni Hugo me pidan disculpas públicas. A mí no me sirve de nada. Voy a hacer todo como corresponde legalmente”, concluyó.

Hay que señalar que la acción judicial buscaría que los implicados tengan una pena de 3 años reclusión en su grado medio, además del pago de una multa de 150 UTM.