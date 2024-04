Este martes Pato Oñate, recordado notero de televisión en la década de los 90, comunicó la muerte de su esposa María Cecilia Briceño, quien padecía un cáncer terminal.

Elexnostro de Canal 13 publicó un video en su cuenta de Instagram, donde aprovechó de agradecer las muestras de cariño.

“Cerca de las 13:00 horas se nos fue María Cecilia. Queremos dar las gracias a las muestras de cariño y de amor (…) Te queremos mucho, te amamos”, indicó.

“Gracias por todos los minutos que le dedicaste a los niños, por cada espacio, tuvieron la mejor mamá y seguirán teniendo la mejor mamá”, agregó.

Video de Pato Oñate

Hay que señalar que Pato Oñate había realizado un profundo descargo en el mes de enero, a raíz del cáncer que aquejaba a su esposa.

“De pie, de pie, pero noqueado, disculpe, pero lo hago con toda mi alma (el video)”, comienza diciendo en el registro, en el que continúa: “Te odio, te odio, cáncer conchetumadre(sic), te odio”, dice antes de cortar el video.

Rápidamente, la publicación se llenó de mensaje de apoyo de sus seguidores: “Está bien desahogarse y llorar, lo importante es ponerse de pie y continuar, no pierda la fe”; “Esa enfermedad se llevó a mi papá, también odio esta enfermedad, mucha fuerza don pato”

“Fuerza patito, tuve una prima con un cáncer grado 4, devastador, pero ya hacen 20 años y ella aún está con nosotros. Todo con fe se puede”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

“El cáncer es muy desagradable. Si no se detecta a tiempo, es como un león, ataca. Es una víbora, es un asesino. Y también tiene aristas como que el cáncer es sinónimo de plata y muerte. La estamos peleando, la estamos luchando. Nunca he hecho esto, pero me voy a desahogar”, expuso en otro registro.