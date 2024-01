Desde que se trasladó a Chiloé muy poco se ha conocido del insigne notero de La roja 98, Patricio Oñate, quien se lucía en sus divertidas entrevistas al cuadro popular para Viva el lunes, sin embargo, desde hace tres años dio a conocer que su esposa María Cecilia sufre cáncer por al menos una década.

Respecto a esto, el periodista mostró un desolador desahogo en su cuenta de Instagram. En la red social, Oñate publicó un video donde se le nota visiblemente emocionado y con lágrimas descargándose contra la enfermedad.

“De pie, de pie, pero noqueado, disculpe, pero lo hago con toda mi alma (el video)”, comienza diciendo en el registro, en el que continúa: “Te odio, te odio, cáncer conchetumadre(sic), te odio”, dice antes de cortar el video.

Rápidamente, la publicación se llenó de mensaje de apoyo de sus seguidores: “Está bien desahogarse y llorar, lo importante es ponerse de pie y continuar, no pierda la fe”; “Esa enfermedad se llevó a mi papá, también odio esta enfermedad, mucha fuerza don pato”; “Fuerza patito, tuve una prima con un cáncer grado 4, devastador, pero ya hacen 20 años y ella aún está con nosotros. Todo con fe se puede”, son algunos de los comentarios que le dejaron.

Cabe recordar que esta no es la primera ocasión en que Patricio Oñate se descarga sobre el diagnóstico de cáncer su esposa, puesto que en 2021 también cargó un video en Facebook hablando sobre el tema: “Hola, no soy de hacer estas cosas, pero quería compartirlo porque estoy emocionado, estoy apenado… pero tengo fuerza, una fuerza mental y física que no sé hasta dónde me irá a acompañar“, dijo en ese momento.

“El cáncer es muy desagradable. Si no se detecta a tiempo, es como un león, ataca. Es una víbora, es un asesino. Y también tiene aristas como que el cáncer es sinónimo de plata y muerte. La estamos peleando, la estamos luchando. Nunca he hecho esto, pero me voy a desahogar”, recalcó en esa ocasión.