Canal 13 confirmó que la influencer Naya Fácil no participará del reality “¿Ganar o Servir?” que se emitirá a partir de abril.

Así lo confirmó la señal la tarde de este sábado, apuntando a razones que “afectan su salud”.

“Informamos que Naya Fácil, participante que había sido confirmada para ingresar al reality “¿Ganar o Servir?”, declinó formalmente ingresar al programa de telerrealidad de Canal 13, por razones que afectan su salud”, indicó.

“Canal 13 siempre priorizará la salud de las personas, y por lo tanto, le entregamos nuestro apoyo a Naya y le deseamos todo el éxito en su recuperación”, agrega el texto.

“Y dado que su acuerdo aún se mantiene vigente, mantenemos las puertas abiertas a futuro, si su salud lo permite”, concluyen.

Recordemos que durante la semana, Naya Fácil, la influencer que salió Reina de Viña 2024, anunció a través de sus redes sociales que se arrepintió de firmar contrato con Canal 13 para participar en el nuevo reality.

“Creo que uno de los peores errores que he hecho en la vida fue firmar un contrato para la tele (…) me tiene mal psicológicamente”, dijo en sus historias de Instagram.

Nayadeth Neculhueque, nombre real de la joven, fue la primera figura en ser confirmada para el reality, de hecho, participó en comerciales y publicaciones del “canal del angelito”.

Respecto al contrato que firmó, manifestó que la multa por no cumplirlo es de cerca de 30 millones de pesos, los que se mostró dispuesta a pagar incluso, o ir a tribunales si es que es necesario.

“Públicamente, y para mis facilines, les digo que yo no voy”, enfatizó Naya, quien argumentó que tienen documentos de su psicólogo que acreditan que ella no está apta para un encierro. “Yo me voy a priorizar y si hay que pagar, se pagará como sea”, agregó.