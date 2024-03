El reality de Canal 13, Tierra Brava, que se encuentra próximo a enfrentar su recta final, mostró en su último capítulo un fuerte encontrón entre sus participantes Nicolás Solabarrieta y Botota Fox.

Pese a que el programa llegó a su fin en tiempo real hace más de dos meses, recién ahora se encuentra mostrando el último trecho de su competencia, así como los conflictos que han presentado sus concursantes que llevan más tiempo dentro del encierro.

Fue en este contexto que el exfutbolista nacional enfrentó a la transformista, todo esto puesto que solía vincularlo con el modelo nacional, Jhonatan Mujica.

“No me hueven más con Jhonatan. Ustedes saben que yo soy 100% heterosexual. Una cosa es que yo respete a Jhonatan, porque lo quiero, lo considero un amigo, le respeto su bisexualidad. Pero ya me han hueviado bastante y me estoy calentando con la huéa”, le espetó a Fox tras sus constantes bromas por su cercanía.

Ante sus palabras, Botota le respondió en una sonrisa que dudaba de su heterosexualidad, lo que provocó un nuevo descargó del hijo de Fernando Solabarrieta: “Son dudas tuyas. Si tienen dudas es porque tienen dudas de su sexualidad. Yo estoy tan seguro de la mía que puedo bañarme con Jhonatan, que es mi amigo, lo quiero y respeto su sexualidad“.

“Estoy tan seguro de mi sexualidad que me puedo bañar hasta en pelotas con él, le puedo dar un piquito, porque me importa una mierda (sic). Hay una mujer que me gusta en esta casa, y no está acá, se llama Guarén. No me gusta ningún hombre“, le aclaró visiblemente molesto y cansado de las bromas de la transformista.