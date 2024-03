No cabe duda que los Óscar 2024 fueron la noche de Emma Stone. La actriz cantó, bailó, recibió premios, subió al escenario con el vestido roto e incluso se dio el lujo de perderse uno de los galardones de Poor Things.

Esto último fue captado por medios en Estados Unidos, que muestran la reacción de la actriz, que justo en ese momento se encontraba en uno de los pasillos del Teatro Dolby.

Ahí se le puede ver expresando su pena e incluso soltando algunas lágrimas en el lugar, mientras era acompañada por otros miembros del elenco.

Poor Things se encontraba nominada a un total de 11 categorías, de las cuales ganó cuatro.

Entre ellas estaban Mejor Actriz (Emma Stones), Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Diseño de Producción y Mejor Maquillaje y Peinado.

El despiste de Emma Stone

En efecto, Stone tuvo su revancha unos minutos después, al llevarse la estatuilla como Mejor Actriz.

“Se me ha roto el vestido. Lo siento, he perdido la voz, estoy afónica. La otra noche entré en pánico. Como pueden ver, eso me pasa mucho. Giórgos Lanthimos me dijo: ‘por favor, cálmate"”, indicó en ese instante.

“Tenía razón, porque no se trata de mí. Se trata de un equipo que se unió para crear algo más grande que la suma de sus partes”, agregó emocionada.