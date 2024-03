Fue en julio de 2023 cuando desde el Teatro Caupolicán demandaron por injurias y calumnias al comediante Daniel Fica Roa, conocido popularmente como Bombo Fica. Las partes llegaron a acuerdo este lunes.

En un inicio el empresario y administrador del Teatro, José Antonio Aravena, interpuso la acción judicial luego que el cómico acusara una supuesta estafa por parte del establecimiento, a raíz de un show que hizo por afectados de los incendios ocurridos ese año.

Lo cierto es que ambas partes llegaron a acuerdo este lunes, en el cual se comprometieron a suscribir varios puntos en común.

De acuerdo a lo expuesto por Cooperativa, dentro del documento Aravena realizó una especie de Mea Culpa por lo ocurrido.

“(La parte) actualmente considera que este asunto no debió llegar a tribunales penales, que era algo que debía arreglarse personalmente entre las partes, ya que se debió a un malentendido contractual”, expusieron.

Asimismo, el comediante oriundo de Purén aclaró un total de cinco puntos, los cuales tendrían razón con lo ocurrido en 2023.

– Fue un error llevar este asunto a la prensa y no solucionarlo en conversación entre caballeros.

– Aclara a la opinión pública que jamás tuvo acceso a los dineros recaudados en el evento benéfico.

– Al no existir un contrato escrito entre las partes, los descuentos realizados no eran conocidos por don Daniel “Bombo” Fica y eso dio origen a malas interpretaciones.

– Que don Daniel “Bombo” Fica no tuvo ánimo de ofender a las personas que trabajan en el Teatro Caupolicán y lamenta si alguna persona que trabaja en el Teatro se sintió ofendida. La intención fue aclarar el destino de los dineros.

– Señala además que no hará “chistes” relacionados con este asunto.