La influencer denunció la grave situación en La Reina. Sujeto no fue detenido.

La tiktoker chilena Rosario Bravo denunció una peligrosa situación en la comuna de La Reina, asegurando que un vecino del lugar paseó a su perro portando un arma. Al mismo tiempo, la persona percutó disparos hacia una señalética.

En declaración a 24 Horas la enfermera, famosa por su canal de TikTok, aseguró que escuchó disparos y procedió a llamar a Carabineros.

“Al primer balazo, yo agarré el chat, avisé, llamé al 1419, le avisé a todos los chats en que yo estaba que no salgan de la casa y en pocos minutos llegó seguridad y Carabineros”, indicó.

“Después de eso, lo que se supo fue que no se llevaron detenida a la persona, y que no era un asalto, que era lo que nosotros pensábamos, sino que era un vecino que salió a disparar y que, a pesar de que estaban los videos y que estaban los casquillos, no se lo llevaron detenido”, agregó.

De acuerdo al citado medio, Carabineros hizo ingreso a la casa del sujeto, encontrando un total de cuatro armas. Una de estas no estaba autorizada.

Rosario Bravo denuncia en La Reina

Asimismo, se informó que en el lugar se había encontrado una gran cantidad de municiones.

La situación también fue analizada por el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, quien sostuvo que debe existir una modificación en la norma.

“Esto no se puede volver a repetir, no puede haber personas que se crean que tienen el derecho o la libertad de salir a la calle a andar disparando y poner en riesgo la vida de otras personas”, indicó.

El teniente Coronel Juan Reyes, de la Prefectura Santiago Andes, explicó que, aunque el hombre identificado como el autor de los disparos no fue arrestado, se logró incautar este arsenal.