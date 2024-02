La mujer despotricó contra el animador de CHV y Gabriel Boric luego de que no aceptaran su licencia de conducir venezolana en fiscalización en vivo.

Una ciudadana venezolana estalló en furia durante un despacho en vivo del matinal de CHV, Contigo en la mañana, cuando transmitían una fiscalización a conductores. La mujer se enojó porque personal de Carabineros le solicitó la homologación de su licencia de conducir, la cual ella argumentó no tener debido a que le pedían muchos requisitos para hacer el trámite.

Totalmente fuera de sí comenzó a gritar a los micrófonos de la periodista: “¡Es un abuso, siento que es un abuso lo que hacen!”. Tras ello, pidió hablar con el animador Julio César Rodríguez, a quien le dijo: “Desde que llegué a Chile te quería conocer y quiero que esto que estoy diciendo lo sepa todo Chile”.

“Con nosotros los venezolanos hay un abuso en todos los aspectos. Yo soy una mujer trabajadora y no es posible que a mí Carabineros me detenga cuando hay tanta delincuencia”, aseguró.

Pero su descargo no quedó ahí. “Fui a la municipalidad a que me canjearan o vieran la documentación que necesito (pero) me piden demasiados requisitos“, dijo aún a los gritos.

Según relató la mujer, su molestia se debe a que en Chile -por Ley- se exigen los documentos apostillados, lo que a su juicio es casi imposible de lograr en la burocracia venezolana. “Saben que en Venezuela ni siquiera nos dan el carnet de identidad”, lanzó.

Al mismo tiempo que mostraba su licencia de conducir venezolana, la mujer aseguró que el documento debía “servirle en cualquier país”, puesto que en Colombia y España se lo homologarían más fácilmente.

La furia de la mujer incluso salpicó al presidente Gabriel Boric, cuyo gobierno calificó como un “caos”. “Le guste o no, y si no que me mande a mi país (…) aquí hay un abuso con nosotros”, dijo en referencia a sus connacionales.

A su vez, la venezolana afirmó que es un “abuso” que le cobren por trámites como conseguir la homologación de su licencia de conducir. “Para qué es un gobierno socialista si no hay ningún beneficio”, volvió a gritar.

Cuando los animadores trataron de mediar diciéndole que se le exigían los mismos requisitos que a los conductores chilenos, ella afirmó que debían ser más flexibles con ellos debido a la situación política que se vive en Venezuela.

Finalmente, la mujer no presentó ninguno de los documentos exigidos por Carabineros, por lo que retiraron de circulación el vehículo, lo que volvió a ofuscarla.