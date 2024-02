Fue en marzo de 2023 cuando culminó el juicio contra la influencer Naya Fácil, por ultraje a lugares de culto, debido a un desnudo que realizó al interior de una iglesia en Caldera.

En ese entonces la justicia decretó la libertad de la joven, quien también quedó con una suspensión condicional. A raíz de esto, debía mantener un actuar irreprochable por un año.

De acuerdo a Publimetro, la propia Naya indicó que en horas de la tarde se comunicó con su abogado, quien le indicó que el tribunal determinó reabrir la causa.

De acuerdo a lo indicó el citado medio, la situación se dio luego que la influencer fuera detenida, la semana pasada, tras protagonizar una riña en un club nocturno de Viña del Mar.

“Me abrieron la causa de Caldera (…) Ahora como imputada, me quieren meter detrás de las rejas”, indicó en sus historias de Instagram.

Naya Fácil tenía una suspensión condicional

“Se supone que esa causa estaba lista, asistí a Tribunales, pero la reabrieron, no sé cómo hicieron eso. La abogada me acaba de avisar”, agregó.

Por último, Naya Fácil aseguró que tenía entendido que el plazo de aquella cautelar vencía el pasado 31 de diciembre.

“Yo sé que estaba con una suspensión condicional. Lo tengo claro que a mí me dejaron un tiempo limitado de no meterme en ningún problema porque yo me metía en un problema y me reabrían la causa”, expuso.

“No salgo de una y ya estoy en otra, no es broma. Caldera me reabrió la causa mágicamente cuando ya se había cerrado”, concluyó.

Hay que señalar que la muchacha, hace pocos días, había confirmado su postulación a Reina del Festival de Viña del Mar.