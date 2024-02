Un nuevo capítulo de Como la vida misma dejó a “Thiaselo” colgando de un hilo, puesto que algunas mentiras de Thiago están propiciando un quiebre en la pareja, que es una de las más queridas entre los seguidores de la teleserie.

Recordemos que, Joselo (Max Salgado) y Thiago (Francisco Dañobeitía) comenzaron una relación luego de que Joselo finalmente admitiera sus sentimientos y reconociera su orientación sexual. Desde entonces compartieron buenos momentos, hasta que extrañas actitudes de Thiago despertaron dudas.

Según se ha podido ver en los últimos capítulos de la teleserie, la pareja estaba enfrentando tensos momentos luego de que Joselo comenzara a sospechar de que Thiago le mentía. Y así se confirmó esta tarde.

Resulta que Thiago le dijo que no podrían reunirse porque tenía que asistir a un rodaje (ya que estudia cine) y tendría que quedarse trabajando en ello hasta tarde. Sin embargo, Joselo lo descubrió reuniéndose con otra persona.

En la escena el personaje de Max Salgado se encuentra en el auto con Marcos (Andrés Velasco) y Bea (Carmen Zabala) cuando ve a Thiago entrando a su casa con uno de sus amigos. Tras este suceso, Joselo se acerca a la casa para aclarar las cosas.

Mientras se acerca a la habitación de su pareja, alcanza a escuchar una extraña conversación, donde Thiago dice: “no quiero terminar con él”, lo que levantó alarmas entre los fans de la pareja.

Luego de escuchar aquellas palabras, Joselo se acerca y le dice: “¿Por qué tendrías que terminar conmigo?”, dejando en duda la continuidad de su relación.

llega a pasar algo con el joselo y el thiago y me mato #comolavidamisma pic.twitter.com/GwoDiqKm92

mega d mierda siempre dejándome como el pico cuando me hacen los dramas thiaselo NO ENTIENDEN QUE YO VINE A VER GAYS FELICES NO A SUFRIR#comolavidamisma pic.twitter.com/Kr2KZYvoXy

— 🗑️⭒🪩🍂 (@sentirnoss) February 14, 2024