Tras la serie de focos de incendio que han dejado a más de 10 mil familias afectadas -de acuerdo a proyecciones del Gobierno- en la región de Valparaíso, decenas de influencers y figuras de la televisión han ido en su ayuda. Tras ello, la Asociación Nacional de Televisión, Anatel, anunció un evento benéfico este martes.

Pese a que la cita estaba programada para este sábado 10, la organización dio pie atrás luego de que se decretara luto nacional tras la muerte de Sebastián Piñera. A través de un comunicado informaron la suspensión del evento, sin mencionar la reprogramación de este.

“Tanto los canales miembros de Anatel como Movidos x Chile agradecemos a las cientos de personas, artistas, empresas e instituciones públicas y privadas, que rápidamente nos contactaron para ofrecer su colaboración. Por razones ajenas a nuestra voluntad, en el contexto de duelo nacional y la cobertura dedicada a los distintos homenajes de Estado, se imposibilita la producción y organización del evento del próximo sábado 10 de febrero“, detallaron en el documento publicado en su cuenta de Instagram.

En el mismo, instaron a las personas a seguir realizando sus aportes en ayuda a los damnificados.

Pese a ello, la decisión de Anatel tuvo un giro polémico en las redes sociales y en ciertas figuras políticas, quienes criticaron la suspensión.

Así, de manera paralela e independiente, TVN anunció esta mañana, a través del presidente de su directorio, Francisco Vidal, que ellos sí realizarían el evento suspendido: “En el caso de Televisión Nacional siempre pensamos que teníamos que hacerlo y en consecuencia la ministra de cultura tomó la decisión de convocar a una reunión“.

“Nuestros ejecutivos fueron y concordamos hacerlo este viernes 16, porque el sábado estaba arrendado el Movistar (Arena) (…) Que más de televisión pública que es transmitir un festival solidario, si eso no lo pudiera hacer televisión nacional, ¿para qué existe?”, informó en conversación con radio Infinita.

Tras ello, solo minutos más tarde, Anatel revirtió su decisión de suspender el tan esperado evento por los damnificados y comunicó, nuevamente, a través de sus redes sociales que retomarían la instancia solidaria.

“El día de ayer tuvimos que informar la suspensión del evento de este sábado, mientras evaluábamos alternativas“, aseguraron, pese a no haber hecho mención de ello en el anterior comunicado.

Sumado a ello, afirmaron que la información incompleta de la suspensión se debía a una “fuente no oficial”: “Desmentimos información no oficial que ha circulado”, escribieron, pese a que el comunicado se encuentra en su cuenta oficial de Instagram.

Ahora, en conversación con Radio Bío Bío, Pablo Vidal, Presidente de Anatel, declaró: “Lo importante era que seguiamos trabajando y ahí quizás costó explicarlo bien, (fue) error nuestro”, admitió. A lo que sumó que en el comunicado mencionaron: “Deciamos que estabamos evaluando alternativas”, aseguró.

A ello, el representate de Anatel insistió en que los errores en la comunicación se debieron a que “se apresuraron en comunicar la noticia de que este sábado no iba a poder ser”, debido a temas lógisticos. “Había una urgencia de informar y pusimos en el comunicado que ibamos a trabajar en alternativas, pero no fuimos lo suficientemente claros”, reconoció, asegurando que no podían comprometer nuevas fechas, por lo que omitieron esa parte.

Al ser consultado sobre las “fuentes no oficiales” a las que sindica la premura de la información, Vidal aseguró que eran “unos comunicados que andaban girando por ahí”.

Finalmente el evento solidario en ayuda a los miles de damnificados por los incendios se realizará el viernes 16 de febrero en el Movistar Arena.