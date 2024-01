La noche de este domingo 28, se llevó a cabo la ceremonia de entrega de los Premios Caleuche 2024 a través de TVN. En la instancia, trece actores y actrices fueron reconocidos en diversas categorías, donde Catalina Saavedra resultó galardonada en una de ellas.

Como es costumbre, esta octava edición de los premios destacó teleseries, largometrajes, comedia y series. En la nominación a Mejor Actriz Protagónica en la categoría de Cine, Catalina Saavedra fue postulada (y premiada) por su papel en Rotting in the sun.

Nominaron, también, a Paulina Giglio por su rol en Gran Avenida; a Laura López, por su papel en Blanquita; a Paula Luchsinger, por su personaje en El Conde; a Rallén Montenegro, por su interpretación en Sayén; a Paulina Moreno, por su papel en Vieja Viejo, y a Catalina Saavedra, en el rol previamente mencionado.

El mensaje de Catalina Saavedra sobre Palestina en Premios Caleuche

Una vez que Saavedra fue llamada al escenario a recibir su galardón, la actriz brindó un breve discurso donde entregó un mensaje inesperado, el cual fue ampliamente celebrado por el público.

“Gracias Chile Actores, a los amigos y colegas que votaron por mí. Quiero dedicarle este premio, o compartirlo, la verdad, con Seba Silva, Pedro Peirano y todo el equipo que hizo esta película tan delirante, que ojalá vean alguna vez, está en Mubi (risas)”, partió agradeciendo la intérprete.

“Tengo que dedicárselo a Gerónimo, que me pidió que se lo dedicara a él, así que te lo dedico, hijo. A mi familia, obviamente, a los amigos, y nada. Y, no me puedo bajar de este escenario sin decir, claro, aquí estamos felices, es una fiesta, pero hay una tragedia mundial“, continuó la actriz.

“Quería decir no al genocidio en Palestina, y basta con el asqueroso negocio de las armas. Eso, perdón, muchas gracias“, lanzó la protagonista de La nana antes de bajar del escenario.