Hace algunos días, Jean Philippe Cretton informó su salida de CHV, tras 7 años trabajando en la señal televisiva. El ahora ex presentador de Podemos Hablar manifestó que lo hacía siguiendo sus instintos y agradeció al canal por su trabajo, pero igualmente surgieron rumores al respecto.

“Lo hago obedeciendo una voz interna, que viene de la mano con muchos cambios que estoy imprimiendo en mi vida y que apuntan a mi realización personal”, comentó a través de Instagram.

“Estoy tan agradecido de todo lo que viví en el canal. Sin duda, de los mejores años de mi carrera. Agradezco a mis jefes, a los equipos con los que trabajé, lleno de profesionales que admiro y abrazo”, añadió.

Sin embargo, se comenzó a hablar de que Cretton habría abandonado el canal por temas de contrato, específicamente por dinero. Esto a raíz de un rumor que esparció Michael Roldán, panelista de TV+.

“Chilevisión le habría ofertado una renovación de contrato a Jean Philippe, pero se la habría ofertado con una disminución del sueldo con respecto al contrato anterior. Le habrían ofertado menos dinero”, aseguró el comunicador.

Ante estos dichos, Jean Philippe salió a aclarar su situación con CHV, consultado por el medio La Hora. “Claramente, hubo algunas cosas contractuales que no me cerraron. Pero mi decisión no pasó por un tema contractual“, explicó.

Asimismo, concluyó que: “pasó por un tema más simbólico, por algo que me debía yo a mí mismo desde hace años. Lo contractual no es lo que está sobre la mesa“.