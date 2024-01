Alison Mandel fue una de las primeras confirmadas en el humor para Viña 2023. La comediante continúa con su preparación, aunque un problema de salud podría complicarla.

En conversación con ADN, la humorista reveló que tiene una fractura, aunque esto no sería impedimento para subir a la Quinta Vergara.

“Estoy con un pequeño problema, le quiero bajar el perfil porque quizás tengo un hueso roto que me está molestando, así que este año se sube con zapatillas”, expuso.

“No es algo tan inesperado, tengo este hueso roto hace un rato, solo que no se me había activado el dolor. Hay gente que vive con esto, pero yo me di cuenta porque me empezó a doler en un vuelo, como que no me podía sentar”, añadió.

Por lo pronto, Alison Mandel aclaró que está tratando la lesión con un kinesiólogo, por lo que debería llegar sin problema a su show en Viña.

“Me ha servido mucho la kine (kinesióloga) y debería andar todo bien. No debería imposibilitar mi trabajo. Elijo creer”, indicó.

“Es una lesión que hasta ahora tiene buen pronóstico, estamos muy esperanzados con el equipo médico. De que voy, voy”, concluyó.

Hay que señalar que esta será la segunda vez que la artista suba al escenario de Viña del Mar. Su primer show fue en 2018, con bastante éxito.