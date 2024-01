La noche de este domingo se estrenó el programa de cocina de CHV, Top Chef VIP, de la mano de sus famosos concursantes, entre ellos las exchicas reality de Gran Hermano, Jennifer ‘Pincoya’ Galvarini y Trinidad Cerda, además del ex Club de la Comedia, Rodrigo Salinas.

Pese a que la primera prueba del concurso era básica y simple, cocinar un huevo frito, el comediante, la azafata y el influencer Raimundo Alcalde, fueron elegidos como los tres peores platos de la primera prueba.

Fue así que el trío pasó a la elección final del nominado de la semana, sin embargo, en un giro que sorprendió a sus compañeros de programa, Salinas terminó siendo eliminado el primer día.

La decisión se tomó luego de que mientras nombraban a los demás concursantes, Cerda y Alcalde, desde su puesto el comediante replicaba mirando a la cámara y en susurros las decisiones: “Pero cómo, si la Trini cocina la raja” además de la frase, “¿Y ahora con quién voy a conversar?”, catapultaron su elección.

En el momento que los jueces mencionaron su nombre, Salinas comenzó a fingir el llanto: “¿Qué te pasa Rodrigo? ¿No estás de acuerdo?”, le preguntó Arola, a lo que Rodrigo le contestó: “Acepto, acepto las reglas del juego”.

Tras ello, los chefs Sergi, Fernanda Fuentes y Benjamín Nast, deliberaron sobre el nominado para la eliminación. Sin embargo, tomaron una decisión diferente: “Siento que nos está tomando el pelo”, dijo el español, a lo que el chileno replicó: “A mí me parece una falta de respeto”.

“Pero no solo a nosotros, hacia el público y sus compañeros (…) yo no lo voy a aguantar”, completó Fuentes. Acto seguido, Arola comunicó su decisión a los concursantes.

“Habíamos dicho que íbamos a elegir un nominado, más yo creo que hay una serie de circunstancias que a nosotros y la gente en su casa los ofende y no podemos dejar pasar, por lo tanto, hemos decidido unánimemente que hay una persona que no tiene la actitud necesaria ni el respeto para continuar en Top Chef VIP“, comenzó en su exordio el español.

Y continuó: “Por eso el eliminado, y no nominado, es Rodrigo”. Tras ello, en la entrevista posterior, Salinas se tomó la decisión con humor: “Nunca pensé que me iba a ir el primer día, yo pensé que me iba a ir el segundo. Me quedé con hartas ganas, voy a llegar a la casa a tratar de hacer un huevo frito, voy a partir de cero”, aseguró a modo de burla.