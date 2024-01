Eskarcita reveló que no se ha comunicado mucho con Constanza Capelli desde que salieron del reality, pese a que fueron muy amigas.

Desde que terminó Gran Hermano Chile existen especulaciones sobre qué fue lo que pasó entre Skarlette Gálvez (Eskarcita) y Constanza Capelli, las finalistas del reality cuya amistad pareció acabar con el final del programa, donde Capelli salió ganadora.

Recordemos que, durante el encierro, Eskarcita y Cony formaron un importante lazo, pese a que tuvieron algunas diferencias, pero no se les volvió a ver juntas desde que terminó el reality, mientras que a Capelli sí se le ha visto con otros de los ex participantes.

Este “separación” generó una serie de especulaciones sobre un quiebre en su amistad o una supuesta rivalidad. Ahora, Eskarcita aclaró los rumores en el programa Sin Filtros, de Pamela Díaz.

Durante la conversación, Díaz le consultó a la ex chica reality si es que compartía o mantenía lazos con algunos de sus ex compañeros. “Con Vivi (Acevedo), Jorge (Aldoney) el otro día me dijo algo… con iCata converso harto”, comentó.

En la misma línea, Gálvez manifestó que “de partida, yo ahí tampoco sentía que me llevaba bien con todos”. Asimismo agregó que desconocía los motivos, “no sé, era distinta“, dijo.

Posteriormente, Pamela Díaz le preguntó si se llevaba bien con Cony Capelli: “adentro sí”, explicó Eskarcita. “(Afuera) no sé, no hemos hablado tanto”, añadió.

Por otro lado, también comentó sobre sus lazos con Jennifer Galvarini, alias “Pincoya”, de quien dijo no ser amiga pese a los momentos que compartieron en el encierro.

“Adentro (nos llevábamos bien). Ella era muy maternal, ayudaba… si estabas enferma, te llevaba las cosas, etc. Pero afuera no tenemos mayores cosas en común. Con ella me llevé súper, en el humor encajamos muy bien. Afuera igual nos hemos topado y es buena onda y todo”, concluyó.