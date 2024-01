En el último capítulo de Tierra Brava pudo verse el reingreso de Shirley Arica a la casa-hacienda. La entrada de la jugadora no estuvo exenta de polémica, pues reingresó declarando una nueva enemiga: “La Chama”.

Su entrada se dio en medio de una dinámica donde el equipo verde, tras ser el ganador de la última competencia, tuvo que usar vendas en sus ojos para recibir la sorpresa (anunciada por Matías Vega). Fue ahí cuando Shirley hizo su aparición en el patio del recinto.

Una vez que ya todos los jugadores pudieron ver a su nueva compañera de equipo, la modelo tomó la palabra: “Los he extrañado mucho, he escuchado todo lo que hablan de mí, sobre todo acá mi amigo Luis. Vamos a ver qué pasa ahora“.

El cruce de Shirley Arica y “La Chama”

Matías Vega le hizo una serie de preguntas a la peruana. “¿Hay alguno (hombre) que a través de la televisión haya llamado tu atención?”, le consultó Vega. “Me gusta Jhonatan, me gusta Luis, me gusta Arturo y Uriel“, le respondió Arica, desatando risas entre sus compañeros.

“¿Crees que alguien de aquí podría ser tu enemiga?“, le preguntó después Matías, a lo que Shirley respondió de inmediato “Sí, Chama, porque siento que siempre se vendió como una persona frontal y no lo ha sido. Ha dicho muchas cosas de mí que no son ciertas (…), siento que tengo muchas cosas que hablar con ella”.

Posteriormente, en escenas del próximo capítulo, pudo verse a la “Patrona” comiendo en la mesa de la casa junto a Chama, Botota y otros jugadores; momento en el que Fox le pregunta a Arica si vio el programa estando afuera.

“Vi todo. Que me desmayé y acá todos se cagaron de la risa. La Chama y Luis. Vi como se rieron, como hablaron de mí“, lanzó la peruana. “No sé cuál de las veces”, le respondió Chama. “Muchas veces, porque las he visto todas. Y si eres tan frontal, debiste decírmelo en la cara, no hablar por detrás de mí“, le respondió Shirley.

“¿Que te vivías enferma, que no hacías las actividades?”, le contesto Alexandra (Chama), a lo que la recientemente ingresada le dijo “No mi amor, eso no. Dijiste que yo tengo un currículum ultra recorrido y que tú has estado con puro top top top, luego dijiste que no tengo nada en el cerebro y que no sirvo para nada. Uno tiene que ser consecuente con lo que dice. Porque si quieres decirme algo, me lo dices a mí“.