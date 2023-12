Francisco Saavedra es el protagonista de una nueva campaña enfocada a prevenir el manejo de automóviles bajo los efectos del alcohol. La iniciativa lleva por nombre “Curao No Manejo Mejor”.

La campaña, impulsada por la Fundación Emilia junto a la compañía de bebidas alcohólicas y no alcohólicas CCU, “hace un llamado al autocuidado y a festejar responsablemente este fin de año”, tal como señala un comunicado al respecto.

De acuerdo a cifras de Carabineros, en los últimos 5 años se produjeron más de 38.000 siniestros viales y 639 fallecimientos humanos a causa de la ingesta de alcohol en conductores. Solo en diciembre de 2022, hubo 758 siniestros y 10 muertes.

Con el fin de concientizar y educar sobre el consumo de alcohol y el riesgo de conducir en estado de ebriedad durante las fiestas de fin de año, Fundación Emilia y CCU lanzaron una nueva versión de la campaña “Curao No Manejo Mejor”, en esta oportunidad apoyada por el animador Francisco Saavedra, el próximo animador del Festival de Viña del Mar.

En la campaña, Saavedra se somete a un simulador de conducción, el cual compara los reflejos al manejar sobrio y en estado de ebriedad tras consumir 2 vasos de whisky. “Yo me tomé un par de copas, y sí, se siente muy extraño manejar así. Curao no se maneja mejor, no manejas mejor tú, no maneja mejor nadie”, aseguró.

La presidenta de Fundación Emilia, Carolina Figueroa, recalcó que la siniestralidad vial es una problemática cotidiana, razón por la cual no hay percepción del riesgo que implica conducir bajo estos efectos.

“Para esto no existen cálculos, si usted toma no maneja, así de simple. Lamentablemente, pese a que la indicación es sencilla, nos ha costado muchísimo que la sociedad lo entienda y de esta forma lograr

disminuir los siniestros viales”, advirtió.

Asimismo, Figueroa destacó el rol de Francisco Saavedra en esta campaña, considerando su exposición pública y la cercanía que tiene con las personas. Revisacontinuación el clip de la campaña “Curao No Manejo Mejor”.